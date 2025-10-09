Джамбулата Салавова избрали мэром Махачкалы

За него проголосовали все 45 депутатов городского собрания

Редакция сайта ТАСС

МАХАЧКАЛА, 9 октября. /ТАСС/. Депутаты городского собрания Махачкалы в четверг избрали мэром города Джамбулата Салавова, передает корреспондент ТАСС.

Джамбулат Салавов возглавлял Министерство транспорта и дорожного хозяйства республики, с июня 2025 года указом главы региона Сергея Меликова был назначен врио главы Махачкалы.

"За Салавова проголосовали 45 депутатов, что составляет 100% от присутствующих депутатов, то есть единогласно. Главой Махачкалы считать избранной кандидатуру Джамбулата Салавова", - объявил после завершения процедуры голосования и подсчета голосов председатель городского собрания Махачкалы Хиби Алиев.

Комиссия представила на рассмотрение городскому собранию две кандидатуры: кроме Салавова, это заместитель мэра Махачкалы Абдулхаким Ашиков и депутат регионального парламента Мурат Пайзуллаев.

О Салавове

Джамбулат Салавов родился 17 августа 1973 в городе Кизилюрт. В 2007 окончил Московский автомобильно-дорожный институт. В 2008 году окончил Московскую государственную юридическую академию. С 2007 по 2009 год генеральный директор ОАО "Хасавюртовское управление автомобильных дорог". С 2009 по 2022 год работал главой Хасавюртовского района, с 2022 по 2025 министр транспорта и дорожного хозяйства республики Дагестан.