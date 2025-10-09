РФ проинформировала ОЗХО об обнаружении в ДНР взрывных устройств с химикатами

Постпред России при организации Владимир Тарабрин отметил, что устройства нашли в мае 2025 года

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Россия проинформировала Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) об обнаружении в мае этого года на территории Донецкой Народной Республики комплектов взрывных устройств со смесью токсичных химикатов. Об этом сообщил постпред РФ при организации Владимир Тарабрин.

"Новая порция зафиксированных лабораторией Минобороны России и проанализированных в соответствии со стандартами ОЗХО свидетельств была представлена нами накануне текущей сессии Исполсовета. Проинформировали, в частности, об обнаружении в мае 2025 года в населенном пункте Ильинка в ДНР комплектов самодельных взрывных устройств с пробирками, наполненными смесью токсичных химикатов", - заявил он, выступая на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО. Дипломат уточнил, что в найденных пробирках содержался раствор хлорацетофенона в хлорпикрине.

На этом фоне, подчеркнул Тарабрин, западные страны все равно закрывают глаза на применение ВСУ химоружия и не желают замечать, что на Украине развернута сеть лабораторий по производству токсичных химикатов и боевых отравляющих веществ. "Поверить в то, что западные эксперты, активно вовлеченные в боевые действия, не знают об этих фактах, просто невозможно. Конечно, они знают, но демонстрируют верх лицемерия", - резюмировал постпред.

110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 7 по 10 октября.