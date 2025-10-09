РФ подтвердила, что химические средства борьбы не стоят у нее на вооружении

Их использование не предусматривается национальными тактическими задачами при ведении боевых действий, напомнил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин

ГААГА, 9 октября. /ТАСС/. Россия вновь подтверждает, что химические средства борьбы с беспорядками (ХСББ) не стоят на вооружении ее армии. Об этом сообщил постпред РФ при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Владимир Тарабрин.

"Россия вновь подтверждает, что ХСББ не стоят на вооружении ВС РФ. Их использование не предусматривается национальными тактическими задачами при ведении боевых действий", - заявил он, выступая на 110-й сессии Исполнительного совета ОЗХО.

Дипломат подчеркнул, что организованные спецслужбами Украины при поддержке союзников Киева провокации стали возможными "ввиду широкого доступа ВСУ к спецсредствам правоохранительных органов советского и российского производства, как в пределах самой Украины, так и на территории ДНР, ЛНР и отдельных районах Курской области".

110-я сессия Исполнительного совета ОЗХО проходит в Гааге с 7 по 10 октября.