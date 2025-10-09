Медведев: Россия благодарна КНДР за поддержку СВО

Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний, считает зампред Совета безопасности РФ

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Москва искренне благодарна Пхеньяну за поддержку специальной военной операции на Украине. Союзничество России и КНДР прошло через испытания и окрепло, подчеркнул в своем канале в Мax зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, который сейчас находится с визитом в Пхеньяне.

"Характер отношений и между людьми, и между странами проявляется в период испытаний. Это в полной мере относится и к союзничеству наших стран", - подчеркнул зампред СБ РФ и председатель "Единой России".

"Мы признательны Корейской Народно-Демократической Республике за твердую поддержку специальной военной операции, - добавил Медведев. - Наши бойцы плечом к плечу освобождали Курскую область. Этот подвиг навсегда сохранится в наших сердцах".

Как отметил председатель "Единой России", принимающий участие в торжествах по случаю 80-летия правящей в КНДР Трудовой партии Кореи, он отдельно поблагодарил генерального секретаря ЦК ТПК и лидера народной республики Ким Чен Ына "за принятые союзнические решения, а бойцов контингента Корейской народной армии - за помощь Вооруженным силам России и проявленный героизм".