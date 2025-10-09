Захарова: Россия анализирует последствия ограничений США мест подачи на визу

Официальный представитель МИД РФ отметила, что в изложении американской стороны, "речь идет главным образом о реализации известных установок нынешней администрации США в сфере противодействия нелегальной миграции"

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия анализирует последствия введенных США ограничений для россиян мест подачи документов на американскую визу. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью изданию "Комсомольская правда".

"Отныне нашим соотечественникам, помимо отдельных случаев, главным образом, гуманитарного характера, при соответствующей заинтересованности придется ехать за американской визой либо в Казахстан, либо в Польшу. В последнем случае им, к тому же, потребуется отдельная виза, - сказала дипломат. - Едва ли подобный шаг можно квалифицировать как укладывающийся в логику давно назревшего восстановления межчеловеческих связей между нашими странами. Его последствия внимательно анализируются в Москве".

По ее словам, в изложении американской стороны, "речь идет главным образом о реализации известных установок нынешней администрации США в сфере противодействия нелегальной миграции".

"Как подается, новые правила, замыкающие иностранных граждан на подачу визовых заявок преимущественно в консульских учреждениях США по месту их проживания, носят недискриминационный характер, - обратила внимание Захарова. - Вместе с тем ясно, что к России это не относится".