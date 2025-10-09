Парламентарии СЗФО предложили учредить День многодетной семьи в России

Возможную дату празднования авторы инициативы указывать не стали

Редакция сайта ТАСС

АРХАНГЕЛЬСК, 9 октября. /ТАСС/. Парламентарии Северо-Запада предложили учредить новую федеральную дату - День многодетной семьи, сообщила пресс-служба Архангельского областного собрания депутатов. Эту инициативу регионов рассмотрел постоянный комитет Парламентской ассоциации Северо-Запада по социальной политике в Пскове, обращение к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину об установлении в России Дня многодетной семьи представила председатель комитета Мурманской областной думы по здравоохранению Лена Лукичева.

"День многодетной семьи имеет большое значение для Российской Федерации и призван напомнить о важности сохранения традиционных семейных ценностей и укрепления семьи как основы общества", - отметила Лукичева.

Аналогичные даты уже есть в пяти субъектах Северо-Запада. В Архангельской области в 2025 году установлен День многодетной матери, он будет отмечаться ежегодно 19 марта. В этот день в 1945 году жительнице Архангельской области впервые было присвоено звание "Мать-героиня". Его удостоилась колхозница Ирина Зарубина из деревни Наволок Устьянского района, родившая и воспитавшая в военные и послевоенные годы десять детей.

"Мы, безусловно, поддерживаем предложение. Это не просто еще один праздник в календаре. Это знак признания и уважения материнского труда, огромного вклада больших семей в будущее нашего государства", - пояснила заместитель председателя комитета Архангельского областного собрания по социальной политике и здравоохранению Екатерина Поздеева, которая была автором региональной инициативы.

Возможную дату празднования в тексте обращения указывать не стали. В качестве идеи прозвучало предложение отмечать праздник в день, когда впервые было присвоено звание "Мать-героиня". Члены парламентского комитета обратили внимание на особый символизм этой даты, так как событие произошло в год Великой Победы.

Члены комитета также поддержали предложение коллег из Карелии, касающееся адаптации жилья участников специальной военной операции. "Наши ребята возвращаются с СВО, и зачастую надо адаптировать жилое помещение под их особенности. Сейчас вся эта работа идет через Фонд защитников Отечества. Делаем хорошее, правильное дело, но в существующих нормативных документах регламентирована работа только внутри жилого помещения, а вот сделать пандус или подъемник снаружи дома можно только за счет средств собственника или в рамках социального контракта", - пояснил суть проблемы председатель комитета Законодательного собрания Республики Карелия по здравоохранению и социальной политике Алексей Хейфец. Соответствующее обращение подготовлено в адрес премьер-министра.

Кроме того, на заседании постоянного комитета ПАСЗР по социальной политике региональные законодатели обсудили возможность установления ежегодной денежной выплаты ветеранам Великой Отечественной войны, а также вопросы досрочного назначения страховой пенсии по старости в районах Крайнего Севера для лиц, осуществляющих уход за инвалидами. Поддержанные комитетом обращения будут включены в повестку ближайшей конференции ПАСЗР.