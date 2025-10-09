Медведев: Россия и КНДР борются с коллективным Западом за справедливость в мире

Зампред Совбеза РФ отметил, что страны вместе противостоят угрозам

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 9 октября. /ТАСС/. Россия и КНДР сообща ведут борьбу с угрозами коллективного Запада и движутся к справедливому миропорядку. Это отметил на своей странице в соцсети "Вконтакте" председатель "Единой России", зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Наши страны вместе противостоят угрозам коллективного Запада и борются за установление подлинно справедливого миропорядка", - указал он.

Медведев, находящийся с визитом в КНДР, где празднуется 80-летие Трудовой партии Кореи, также добавил, что "сегодня двусторонние отношения всеобъемлющего стратегического партнерства между Россией и КНДР вышли на беспрецедентно высокий уровень", и поблагодарил Пхеньян за поддержку СВО и оказанную в Курской области помощь.