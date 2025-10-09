Путин и председатель саммита ЛАГ перенесли Российско-арабский саммит

Это связано с началом активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и действующий председатель саммита Лиги арабских государств, премьер Ирака Мухаммед ас-Судани в телефонном разговоре сочли целесообразным перенести запланированный на 15 октября Российско-арабский саммит. О содержании беседы сообщает пресс-служба Кремля.

"С учетом начала активной фазы реализации плана президента США Дональда Трампа по нормализации в секторе Газа Владимир Путин и Мухаммед ас-Судани согласились с тем, что многим приглашенным лидерам арабских государств было бы затруднительно в этой ситуации лично прибыть в Москву", - отмечается в сообщении.

"Сочтено целесообразным перенести проведение упомянутого Российско-арабского саммита на более позднее время, которое будет дополнительно согласовано", - указывает Кремль.

Как отмечается в сообщении, "российская и иракская стороны передадут по дипломатическим каналам информацию об этом в столицы всех арабских государств".

Путин в мае приглашал всех лидеров Лиги арабских государств на саммит. Он выражал уверенность, что российско-арабская встреча будет способствовать дальнейшему упрочению взаимовыгодного многопланового сотрудничества между странами, поможет в обеспечении мира, безопасности и стабильности в регионах Ближнего Востока и Северной Африки. Путин отмечал, что большинство руководителей арабских стран приняли приглашение.