Следующее заседание Совета глав МИД СНГ пройдет в апреле 2026 года

ДУШАНБЕ, 9 октября. /ТАСС/. Следующее заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) государств - участников СНГ состоится в Калининграде в апреле 2026 года. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания СМИД в Душанбе генеральный секретарь Содружества Сергей Лебедев.

"Министры договорились откликнуться на просьбу Российской Федерации и провести его [заседание СМИД] в апреле следующего года в городе Калининграде", - сказал он.