Россия и Таджикистан хотят открыть друг у друга представительства МВД

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Россия и Таджикистан планируют создать представительства своих силовых и миграционных ведомств на территориях друг друга для укрепления сотрудничества в сфере безопасности и регулирования миграционных потоков. ТАСС ознакомился с постановлением правительства о представлении проекта соответствующего соглашения президенту России.

Согласно документу, российская сторона откроет в Душанбе представительство МВД России. В ответ Таджикистан создаст в Москве два представительства - министерства внутренних дел и министерства труда, миграции и занятости населения республики.

Основными функциями новых структур станут обеспечение сотрудничества в борьбе с транснациональной преступностью, незаконным оборотом наркотиков, а также взаимодействие в миграционной сфере. "Представительства осуществляют прием лиц по вопросам, относящимся к их компетенции, а в случае необходимости осуществляют защиту прав, свобод и законных интересов граждан своих государств", - отмечается в соглашении.

Сотрудники этих представительств и члены их семей будут пользоваться дипломатическими привилегиями и иммунитетом. Деятельность представительств будет осуществляться под общим руководством посольств двух стран.

Соглашение может вступить в силу после подписания подписания президентом РФ и после выполнения всех необходимых внутригосударственных процедур.

Визит Путина в Таджикистан

С 8 по 10 октября 2025 года президент РФ Владимир Путин находится в Таджикистане с государственным визитом, а также принимает участие во втором саммите "Центральная Азия - Россия" и заседании Совета глав государств СНГ. В последний раз Владимир он был Душанбе с рабочим визитом летом 2022 года.

После переговоров с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном Путин в ходе совместного заявления для прессы указал на весомый вклад граждан Таджикистана в рост российской экономики - сейчас в РФ работает свыше 1 млн таджикистанцев. Они заняты в строительной и жилищно-коммунальной сферах, транспорте, логистике. Их денежные переводы на родину являются серьезным подспорьем для своих семей и для таджикистанской экономики в целом, отметил Путин.