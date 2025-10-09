Эксперт Сорокин: Санду использует репрессивные механизмы, продлевая арест Гуцул

Руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества отметил, что ранее судьи Апелляционной палаты приняли решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении главы Гагаузии, отклонив все ходатайства защиты

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Президент Молдавии Майя Санду использует репрессивные механизмы, продлевая арест главы гагаузской автономии Евгении Гуцул. Такое мнение ТАСС выразил руководитель Русско-молдавского центра дружбы и сотрудничества Дмитрий Сорокин.

Читайте также

Что известно о приговоре главе Гагаузии Евгении Гуцул

Он отметил, что ранее судьи Апелляционной палаты приняли решение о продлении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Гуцул, отклонив все ходатайства защиты.

"Данный прецедент вновь подчеркивает зависимость молдавского государства от внешних факторов и демонстрирует репрессивные механизмы, применяемые для поддержания политической стабильности в стране под руководством Майи Санду и партии PAS", - указал Сорокин.

По его словам, в условиях необходимости удовлетворения интересов европейских партнеров молдавские власти готовы прибегать к любым методам, включая потенциально неэтичные и противоречащие национальным интересам, для обеспечения своей политической легитимности и сохранения.

Отношения Гуцул с руководством Молдавии обострились в 2023 году после ее победы на выборах в автономии и заявлений о намерении укреплять дружественные отношения региона с Россией, а также критики политики конфронтации с Москвой, которую проводит Кишинев. Власти республики попытались объявить выборы незаконными. Солидарность с Гуцул выразил парламент Гагаузии, в регионе прошло несколько массовых акций в поддержку руководителя.

При этом Санду отказалась подписывать указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.