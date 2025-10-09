Келин: Лондон не отказался от идеи разместить ударный потенциал НАТО на Украине

Посол России в Лондоне отметил, что Великобритания с самого начала не скрывала своей заинтересованности в разжигании украинского конфликта с целью нанесения РФ так называемого стратегического поражения

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Лондон по-прежнему не отказался от намерения втянуть киевский режим в НАТО и разместить натовский ударный потенциал на территории Украины. Однако все эти планы британской стороны для РФ прозрачны, и на них последует адекватный ответ, заметил посол России в Лондоне Андрей Келин в интервью телеканалу RT.

Он напомнил, что Великобритания с самого начала не скрывала своей заинтересованности в разжигании украинского конфликта с целью нанесения России так называемого стратегического поражения. "Здесь, похоже, не отказались от намерения затянуть Украину в НАТО и разместить натовский ударный потенциал на ее территории. Очевидно, что цель так называемой коалиции желающих как раз направлена на то, чтобы сохранить антироссийский потенциал Украины, желательно при присутствии натовских сил на ее территории", - сказал посол.

По словам дипломата, достаточно очевидно и то, что британская сторона против таких переговорных решений, которые привели бы не к временному, а к постоянному урегулированию конфликта, а главное - к устранению первопричин украинского кризиса. Поэтому, заверил Келин, все эти планы Лондона для российской стороны абсолютно прозрачны, и на них последует адекватный ответ.