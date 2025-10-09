Захарова: власти Молдавии хотят сносить памятники борцам с фашизмом

Официальный представитель МИД РФ отметила, что на очереди христианские святыни

Редакция сайта ТАСС

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 9 октября. /ТАСС/. Власти в Молдавии намереваются сносить памятники борцам с фашизмом и нацизмом. Об этом заявила "Известиям" официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя поправки в молдавском законодательстве, которые упрощают снос монументов.

"Будет проводиться подрывная работа по переписыванию истории, - сказала дипломат. - Сомнений нет, что под экскаватор пойдут памятники борцам с фашизмом и нацизмом. На фоне все более активных действий по героизации тех же самых румынских коллаборационистов".

По ее словам, на очереди христианские святыни. "Теперь свое слово должны сказать граждане Молдавии: дети, внуки и правнуки героев, воевавших за свободу их Родины и мира от коричневой чумы", - отметила Захарова.