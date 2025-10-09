Путин в последний день визита в Таджикистан примет участие в саммите СНГ

Основное внимание на мероприятии будут уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств, поделился помощник президента по международным делам Юрий Ушаков

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в последний день визита в Таджикистан примет участие в работе Совета глав государств - участников СНГ, который пройдет в Душанбе.

Как ранее сообщал помощник президента по международным делам Юрий Ушаков, основное внимание на мероприятии будут уделено развитию торгово-инвестиционного партнерства и укреплению безопасности на пространстве Содружества Независимых Государств.

В качестве хозяина мероприятие будет проводить президент Таджикистана Эмомали Рахмон. Главы государств перед началом саммита встретятся в узком формате.

По словам Ушакова, ожидается, что на заседании подведут итоги деятельности организации в текущем году и наметят основные задачи на перспективу. Лидеры также обменяются мнениями по актуальным международным и региональным вопросам.

Помимо российского лидера во встрече примут участие президенты Азербайджана, Белоруссии, Киргизии, Казахстана, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана, а также премьер Армении.

Совет глав государств СНГ - это высший орган Содружества Независимых Государств, где принимаются принципиальные решения по всем ключевым вопросам, включая изменения Устава и структуры организации. Предыдущее заседание совета состоялось в октябре 2024 года в Московском Кремле.