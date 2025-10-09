МИД РФ: власти Молдавии превращают страну в тыловую базу снабжения Киева

Так заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин прокомментировал новую военную стратегию республики на 2025-2035 годы

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Власти Молдавии пытаются превратить ее в тыловую базу для снабжения Киева. Об этом заявил "Известиям" заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин.

Дипломат указал, что Россия расценивает утвержденную военную стратегию Молдавии на 2025-2030 годы как очередной шаг, направленный на милитаризацию страны, ее приобщение к НАТО и превращение в тыловую базу для снабжения преступного киевского режима. "Это то, чего западные спонсоры молдавского руководства активно добиваются под ширмой евроинтеграции", - сказал Галузин.

По его словам, антироссийская направленность стратегии очевидна. Заместитель министра обратил внимание, что Россия всегда демонстрировала намерение развивать прагматичный и взаимоуважительный диалог с Молдавией, основанный на равноправии и невмешательстве во внутренние дела.

Галузин подчеркнул, что в республику постоянно увеличиваются поставки вооружений НАТО, а молдавские военные принимают участие в учениях стран альянса. "Только в 2024 году их было свыше 30. При поддержке НАТО в республике реализуются 18 долгосрочных проектов. Неслучайно, что ключевым элементом новой военной стратегии является положение о том, что военная подготовка молдавских военнослужащих будет осуществляться "в соответствии со стандартами НАТО", - сказал дипломат.