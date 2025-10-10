Постпред РФ в Женеве: США стали более трезво подходить к вопросу биобезопасности

Инициатива Соединенных Штатов по запрету финансирования исследований опасных патогенов при этом не исключает их деятельность в этой сфере, отметил Геннадий Гатилов

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Россия оценивает инициативу США по запрету финансирования исследований опасных патогенов вирусов как трезвый подход к биобезопасности, однако данный указ американского президента Дональда Трампа допускает выделение средств на подобные эксперименты. Об этом заявил "Известиям" постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"Такой шаг можно рассматривать как свидетельство нынешней американской администрации более трезво подходить к вопросам биобезопасности, а также фактическое признание факта экстерриториальных исследований с опасными патогенами. Вместе с тем данный указ не снимает все вопросы, связанные с незаконной биологической деятельностью Вашингтона, поскольку допускает финансирование таких "экспериментов" по линии Пентагона при том условии, что они будут проводиться в соответствии с американскими стандартами", - сказал Гатилов "Известиям".

5 мая Трамп подписал указ, запрещающий на федеральном уровне финансирование исследований, связанных с приобретением вирусами новых и патологических функций.

Ранее Трамп также заявил во время выступления на общеполитических дискуссиях 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, что США намерены возглавить международные усилия по обеспечению соблюдения Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО). Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос ТАСС, назвал инициативу американского лидера блестящей.