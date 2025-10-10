Гатилов: члены НАТО могут вести военно-биологическую активность вне своих стран

Страны альянса проводят координацию между собой, обмениваются информацией и оказывают содействие друг другу

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Большая часть членов НАТО может быть вовлечена в незаконную военно-биологическую деятельность, которая проводится за пределами территории стран альянса. Такое мнение выразил "Известиям" постоянный представитель РФ при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Геннадий Гатилов.

"С высокой долей уверенности можно предполагать, что в незаконную военно-биологическую активность за пределами национальных территорий так или иначе вовлечены многие государства - члены НАТО", - отметил он газете.

По словам дипломата, предположение о возможности подобной деятельности основывается на том, что страны альянса проводят координацию между собой, обмениваются информацией и оказывают содействие друг другу. Гатилов подчеркнул "Известиям", что указ американского президента Дональда Трампа, запрещающий финансирование исследований опасных патогенов вирусов, не исключает выделение средств на такие эксперименты.