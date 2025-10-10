Ушаков назвал чудовищными заявления Зеленского о ракетах Tomahawk

По словам помощника президента России, вызывает удивление глупость Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии президенту США Дональду Трампу при передаче ракет Киеву

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Помощник президента России Юрий Ушаков назвал чудовищной мыслью слова Владимира Зеленского о ракетах Tomahawk и Нобелевской премии мира для президента США Дональда Трампа при передаче ракет Киеву. Об этом он заявил Telegram-каналу "Юнашев Live".

По словам Ушакова, "вызывает удивление <…> глупость Зеленского, который мог бы лоббировать в пользу Нобелевской премии Трампу", если тот передаст Киеву ракеты Tomahawk.

"То есть премия мира за предоставление оружия. Даже мысль какая-то чудовищная. Если люди в таких категориях мыслят, то это говорит [о том], что они из себя представляют", - заключил помощник российского лидера.