Песков: переговорные позиции Украины каждый день становятся хуже

Пресс-секретарь президента РФ заявил, что в Киеве не отдают себе в этом отчет
07:13
обновлено 07:22

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

© Сергей Бобылев/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным. 

