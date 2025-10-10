Песков: переговорные позиции Украины каждый день становятся хуже
07:13
обновлено 07:22
МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Переговорные позиции украинской стороны ухудшаются с каждым днем, однако в Киеве не отдают себе в этом отчет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"К нашему сожалению, киевский режим не отдает себе отчет в том, что с каждым днем переговорные позиции ухудшаются у них", - сказал представитель Кремля в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным.