Путин: двери Евразийского экономического союза всегда открыты

Механизм работы объединения выгоден и полезем всем участникам, отметил президент России

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Существующий механизм работы Евразийского экономического союза (ЕАЭС) выгоден и полезен всем участникам этого международного объединения. И двери сообщества открыты для всех, подчеркнул президент РФ Владимир Путин на саммите Содружества Независимых Государств.

"Двери ЕАЭС всегда открыты, - указал Путин. - На мой взгляд, это выгодно - экономические выгоды дает, больше рынки открывает, создает лучшие условия для кооперации".

"В конечном счете это просто полезно", - резюмировал президент РФ.

По словам Путина, применяемые в ЕАЭС инструменты позволяют ими "воспользоваться для того, чтобы реализовать складывающиеся возможности" даже в те моменты, "когда конъюнктура складывается необычно", как сейчас.

Президент РФ напомнил, что "в рамках СНГ не удавалось найти такие механизмы, которые были бы приемлемы для всех участников этого процесса, поэтому выделилась группа стран, которые пошли на углубление торгово-экономических связей, и это ЕАЭС". "Если в рамках СНГ можно что-то сделать дополнительно, то я согласен", - добавил он.

"Если - всем, кто захочет, - внедрять какие-то дополнительные инструменты, механизмы, углубляющие наше взаимодействие, надо к этому стремиться, - оценил Путин возможность углубления интеграции в СНГ. - Экономическое взаимодействие лежит в основе решения всех других проблем".