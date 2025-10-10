Путин пригласил лидеров СНГ на неформальную встречу в России

Она состоится в Санкт-Петербурге в конце года

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин пригласил лидеров государств СНГ на неформальный саммит в Санкт-Петербурге в конце декабря. Свое приглашение он озвучил, выступая на заседании Совета глав государств Содружества в узком составе.

"Мы уже неформально говорили об этом: если сочтете возможным, то я был бы очень рад вас видеть в России, как у нас по традиции сложилось - в Петербурге, в конце этого года, в преддверии нового года на неформальную нашу встречу", - сказал Путин.