Путин подчеркнул важность того, что СНГ удалось сохранить

Президент отметил, что за более чем три десятилетия объединение утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения

Редакция сайта ТАСС

© Григорий Сысоев/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подчеркнул важность того, что странам удалось сохранить такую площадку как Содружество Независимых Государств (СНГ).

"Думаю, что самое главное заключается в том, что нам удалось сохранить такую площадку [СНГ] не просто для общения, а создать и общий рынок, и общее гуманитарное пространство в известной степени сохранить", - подчеркнул Путин в ходе выступления заседании Совета глав СНГ, отметив, что это очень важно для граждан стран Содружества.

"Даже не просто сохранить, а нарастить сложившиеся за годы проживания в одном государстве экономические, социальные, культурные и гуманитарные связи на новой основе, на новой базе. Но, тем не менее, это имеет место быть", - продолжил российский лидер.

По его словам, за более чем три десятилетия СНГ утвердилось в качестве авторитетного регионального и интеграционного объединения.

Путин также присоединился к словам признательности президенту Таджикистана Эмомали Рахмону и всем таджикистанским коллегам за организацию мероприятий. "Это всегда требует определенных усилий. Мы видим, что наши таджикистанские хозяева сегодняшние сделали все для того, чтобы создать необходимые условия", - резюмировал он.