Путин поблагодарил партнеров по СНГ, посетивших мероприятия к 80-летию Победы

Президент России также отметил важность того, что партнеры по Содружеству подхватили и российское предложение учредить почетное звание "Город трудовой Славы"

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выразил благодарность лидерам стран СНГ, посетившим мероприятия 80-летия Победы в Москве.

"В этом году мы все широко отмечали 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. Хочу поблагодарить лидеров государств Содружества, прибывших в Москву 9 мая", - сказал Путин, выступая на заседании Совета глав государств СНГ в узком формате.

По словам Путина, "символично, что в день юбилея Победы по Красной площади плечом к плечу с российскими военными парадным маршем прошли подразделения национальных вооруженных сил стран СНГ". "Тоже хочу сказать вам особые слова благодарности", - сказал он.

Путин также отметил важность того, что партнеры по Содружеству подхватили и российское предложение учредить почетное звание "Город трудовой Славы". Такое звание, по его словам, уже присвоено 19 городам в 7 государствах Содружества, чьи жители в свое время внесли особый вклад в общую победу над нацизмом.