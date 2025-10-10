Путин: СНГ активно сотрудничает в борьбе с терроризмом и коррупцией

Президент подтвердил поддержку со стороны России пакета документов, принятых для работы в этом направлении

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Борьба с терроризмом, экстремизмом и коррупцией остается важным направлением совместной работы государств Содружества Независимых Государств (СНГ). На это указал президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании Совета глав СНГ в узком составе.

"Важным направлением совместной работы государств Содружества является борьба с терроризмом, с экстремизмом, с коррупцией и так далее. Мы все делаем для того, чтобы наладить это взаимодействие по целому ряду направлений", - сказал Путин.

Глава российского государства подтвердил поддержку со стороны РФ пакета документов, принятых для работы в этом направлении. "Мы безусловно, поддерживаем те документы, которые сегодня принимаются. Это программа действия на антитеррористическом направлении, полоса местных мероприятий по охране внешних границ, обновленная концепция военного сотрудничества, заявление о противодействии транснациональной преступности, о борьбе с отмыванием денег, полученных преступным путем, об укреплении энергетической безопасности", - отметил президент.