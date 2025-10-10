Путин и лидеры СНГ после саммита в Душанбе отправились на официальный прием

Президент по дороге на прием сначала пообщался с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего эмоционально рассказывал что-то главе Азербайджана Ильхаму Алиеву

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин и другие лидеры стран - участниц Содружества Независимых Государств (СНГ) после завершения саммита в Душанбе отправились на официальный прием. Видео опубликовано в Telegram-канале Кремля.

"По окончании заседания Совета глав государств СНГ лидеры приглашены на официальный прием от имени президента Таджикистана", - отмечается в сообщении.

По пути на прием Путин сначала пообщался с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, после чего эмоционально рассказывал что-то главе Азербайджана Ильхаму Алиеву.

На официальном приеме лидеры собрались за столом, украшенным цветочными композициями.