Путин выйдет к прессе по итогам визита в Таджикистан

Журналисты уже готовятся ко встрече с российским президентом в правительственной резиденции республики "Кохи Сомон"

Редакция сайта ТАСС

© Кристина Кормилицына/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 10 октября планирует пообщаться с журналистами в Душанбе по итогам визита в Таджикистан, передает корреспондент ТАСС.

Выход президента к прессе уже готовится. Представители СМИ собираются в зале в правительственной резиденции Таджикистана "Кохи Сомон", где ранее прошли многосторонние мероприятия с участием глав государств стран Центральной Азии и других стран СНГ.

В одном из залов резиденции уже установлены российские флаги и пюпитр с государственным гербом РФ. Идет настройка трансляционных телекамер.

Путин провел в центральноазиатской республике три дня. Помимо мероприятий государственного визита в страну и встречи с ее руководством, Владимир Путин также принял участие во встречах на высшем уровне по линии "Россия - Центральная Азия" и СНГ. Кроме того, российский лидер провел первую за год полноформатную двустороннюю встречу с коллегой из Азербайджана Ильхамом Алиевым.