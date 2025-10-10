Самарский губернатор упразднил должности советников

Часть из них перейдут в статус помощников главы Самарской области

САМАРА, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев упраздняет должности своих советников, часть из них перейдут в статус помощников главы региона. Соответствующее поручение он дал своей администрации на заседании правительства региона.

"Достаточно много помощников губернатора Самарской области, советников, помощников по осуществлению контрольных мероприятий, советников-консультантов и общественных советников. Я бы работать не успевал, если бы все советы слушал. Поэтому прошу администрацию губернатора подготовить следующие изменения: мы уходим от категории "советники губернатора", такого больше не будет", - сказал он.

При этом у главы региона будут помощники по различным направлениям, часть из которых перейдет в такой статус из категории советников. В числе направлений работы помощников - безопасность, территориальная оборона, взаимодействие с войсковыми подразделениями, взаимодействие с предприятиями оборонно-промышленного комплекса и ГК "Ростех", молодежная политика.

Федорищев подчеркнул, что участники СВО, прошедшие региональную кадровую программу "Школа героев", перейдут из категории общественных советников-консультантов в состав кадрового резерва Самарской области.

По инициативе Федорищева идет реструктуризация правительства региона. Связанные с ней поправки в устав Самарской области накануне приняли депутаты губернской думы.