Медведев обсудил с То Ламом двусторонние и международные темы

Председатель партии "Единая Россия" отметил, что рад возможности встретится с генсеком ЦК Коммунистической партии Вьетнама

Редакция сайта ТАСС

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на встрече с генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии Вьетнама То Ламом предложил обсудить международные темы и двусторонние вопросы, включая межпартийное сотрудничество.

"Рад возможности встретиться и пообщаться с вами, уважаемый товарищ То Лам. Наше присутствие на корейских мероприятиях дает возможность обменяться свежей информацией о развитии нашего партнерства, - сказал Медведев, начиная беседу. - Есть предложение обсудить и двусторонние отношения, и международные вопросы, и вопросы нашего межпартийного сотрудничества".

То Лам в ответ заявил, что рад этой встрече в Пхеньяне. "Она показывает, что мы вместе уделяем большое внимание этому региону. Мы являемся друзьями, и не важно где, но мы всегда встречаемся и обсуждаем насущные вопросы", - сказал он.

Генсек ЦК Компартии Вьетнама также поздравил "Единую Россию" с результатами, показанными на прошедших выборах. "Хочу поздравить лично вас, товарища [Владимира] Путина - президента России, поздравить партию "Единая Россия" с ошеломляющим успехом, достигнутым на прошедших выборах", - добавил То Лам.

Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в КНДР для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи (ТПК).