Путин: Россия и Казахстан имеют особые отношения

Российский лидер поблагодарил казахстанского президента Касыма-Жомарта Токаева за отношение к развитию связей между странами

Редакция сайта ТАСС

© Михаил Метцель/ POOL/ ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия и Казахстан имеют особые отношения, это результат не только личных дружеских отношений двух лидеров, но и того, что обе страны являются инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве.

"Мы очень дорожим отношениями с Казахстаном. Вы знаете, могу смело сказать, что у нас все-таки особые отношения и не только благодаря нашим с вами личным добрым дружеским отношениям, но и в силу того, что Казахстан и Россия являются в известной степени инициаторами интеграционных процессов на постсоветском пространстве", - сказал Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.

Российский лидер напомнил, что Казахстан в свое время выступил инициатором создания ЕврАзЭС, в данный период активно продвигает много вопросов в инициативном режиме. "Да и надо сказать, что все, что мы делаем на двустороннем треке, помогает нашему сотрудничеству с коллегами и в рамках СНГ", - сказал он, при этом заметив, что много и двусторонних вопросов, которые требуют постоянного внимания.

Путин поблагодарил Токаева за отношение к развитию российско-казахстанских связей. "Уверен, что и сейчас наша встреча в таком двустороннем формате безусловно пойдет на пользу развития наших связей", - отметил президент РФ.

Российский лидер отметил, что на встрече в пятницу будет возможность поговорить о развитии двусторонних отношений, "сверить часы еще раз по некоторым международным сюжетам". "Все для нас очень важно", - сказал Путин.