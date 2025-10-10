Посол РФ отметил сохранение союзнического статуса в отношениях России и Армении

Связи Москвы и Еревана приобретают большую зрелость, отметил Сергей Копыркин

ЕРЕВАН, 10 октября. /ТАСС/. Отношения России и Армении сохраняют союзнический статус и продолжают быть важными для обеих стран. Об этом заявил посол РФ в республике Сергей Копыркин на встрече со студентами Российско-Армянского университета (РАУ).

"То, что касается российско-армянских отношений, они остаются очень важными для нас и для Республики Армения. Они сохраняют союзнический статус. Конечно, мир и регион очень быстро меняются, отношения тоже неизбежно должны адаптироваться к этим изменениям через те вызовы, проблемы, которые появляются. Они, я убежден, приобретают большую зрелость, где-то больше прагматизма, ориентируясь на практические результаты. Это нормально", - отметил Копыркин в ходе своего приветственного слова.

Дипломат также коснулся интеграционного контекста российско-армянских отношений, назвав его очень важным. Копыркин напомнил, что Армения и Россия входят в состав Евразийского экономического союза (ЕАЭС), который, по его словам, является важным фактором развития стабильности и безопасности двух стран. "Россия исходит из того, что все те обязательства, которые связывают нас по различным договорно-правовым документам - а их около 200 - остаются в силе", - добавил посол РФ.

Комментируя разговоры о том, что РФ уходит с Южного Кавказа, дипломат отметил, что Россия не отделяет себя от этого региона. Он добавил, что Россия - кавказская страна. "Безальтернативно. Россия не может уйти с Южного Кавказа", - сказал он. Копыркин добавил, что для РФ важен стабильный и безопасный Южный Кавказ. Он также признал, что в Москве понимают, что в регионе есть серьезные интересы третьих стран, и с ними также ведется диалог.