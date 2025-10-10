Замглавы МИД РФ принял копии верительных грамот у посла Ганы

Сергей Вершинин и Кома-Стим Джеху Аппиа обсудили вопросы дальнейшего развития отношений двух стран

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Вершинин принял копии верительных грамот у вновь назначенного посла Ганы Кома-Стим Джеху Аппиа. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"В ходе беседы состоялось предметное обсуждение вопросов дальнейшего развития традиционно дружественных российско-ганских отношений, включая активизацию политического диалога и расширение взаимовыгодного сотрудничества в торгово-экономической, гуманитарной и иных областях", - сообщили в министерстве.