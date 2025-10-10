Сноуден: Telegram и WhatsApp становятся инструментом западных спецслужб

Экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США заявил, что мессенджеры не заинтересованы в том, чтобы соблюдать все законы всех стран на планете

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Telegram и WhatsApp (принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской) и другие мессенджеры становятся инструментом в руках спецслужб и правительств Запада. Об этом заявил экс-сотрудник Агентства национальной безопасности США Эдвард Сноуден в интервью телеканалу НТВ.

"Последние годы много говорят о Telegram, WhatsApp и других крупных мессенджерах, потому что на них оказывают все большее давление с требованиями ввести цензуру, передавать данные спецслужбам и разведкам, - сказал Сноуден. - И это для них огромная проблема, потому что мессенджеры и соцсети отнюдь не заинтересованы в том, чтобы соблюдать все законы всех стран на планете. Они готовы выполнять требования о сотрудничестве и передаче информации спецслужб стран Запада, и из-за этого сотрудничества страны, не относящиеся к западному блоку, оказываются в неравных условиях".

"Мессенджеры становятся, по сути, инструментом в руках спецслужб и правительств Запада, - отметил он. - И из-за этого такие мессенджеры становятся для властей незападных стран и даже для простых людей осязаемой угрозой". По словам экс-разведчика, еще 10 лет назад себе невозможно было представить, что "банковские счета будут закрывать из-за того, что человек пишет на своей личной странице в соцсети".

"Сейчас то, что делаешь онлайн, имеет настолько же реальные последствия, что и в жизни вне сети, - обратил внимание он. - Политическая активность в интернете подвергается жесткой цензуре. Страницы людей массово удаляют, а их подвергают отмене, например, как в случае протестов в Канаде во время ковида".