Лебедев: список стран, которые присоединятся к формату "СНГ плюс" неизвестен

Генсек СНГ считает, что присутствие на саммитах организации других международных объединений и государств будет полезно для содружества

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 10 октября. /ТАСС/. Перечень государств, которые станут участниками учрежденного в пятницу формата "СНГ плюс", пока не определен, заявил генеральный секретарь СНГ Сергей Лебедев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.

"[Списка стран] "СНГ плюс" пока нет, но статус наблюдателя в СНГ уже запросила ШОС", - сказал он.

"Эта казахстанская инициатива (с предложением учредить формат выступил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в октябре 2024 года - прим. ТАСС) была поддержана, сегодня приняли решение учредить формат "СНГ плюс", теперь будем предлагать и ждать, кто хочет присоединиться к нам, участвовать в наших заседаниях", - сказал генеральный секретарь организации. Лебедев выразил общее убеждение, что присутствие на саммитах Содружества других международных объединений и государств будет полезно для СНГ.

Ранее в пятницу лидеры стран - членов СНГ учредили новый формат "СНГ плюс" и наделили Шанхайскую организацию сотрудничества (ШОС) статусом наблюдателя при Содружестве. Об этом сообщил журналистам по итогам саммита в Душанбе министр иностранных дел Таджикистана Сироджиддин Мухриддин.

Президент России Владимир Путин заявлял, что Москва поддерживает создание нового формата, поскольку это позволит активнее вовлекать в сотрудничество с СНГ другие страны и международные структуры. Помощник главы государства Юрий Ушаков охарактеризовал идею как полезную и позволяющую при необходимости подключать то или иное внешнее государство к решению конкретных вопросов.