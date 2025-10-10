Сальдо: на Карантинном острове в Херсоне отсутствует электричество, вода и газ

Люди готовят еду на улице, используют самодельные печи, сообщил губернатор Херсонской области

ГЕНИЧЕСК, 10 октября. /ТАСС/. Электро- и газоснабжение, а также вода отсутствуют на Карантинном острове в подконтрольном Киеву Херсоне. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

"На Карантинном острове (микрорайон Корабел) отсутствует электричество, вода и газ. Люди готовят еду на улице, используют самодельные печи, запасаются продуктами и дровами. Торговля практически остановлена, а все же завезенные товары продают по сильно завышенным ценам. Подвоз хлеба одни-два раза в неделю - по 2 буханки на руки", - написал он в своем Telegram-канале.