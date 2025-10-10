Аналитик Коротченко рассказал, каким может быть оружие, анонсированное Путиным

Главный редактор журнала "Национальная оборона" считает, что у России должна быть линейка подвижных грунтовых ракетных комплексов различной дальности

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Разработка нового оружия, создание которого анонсировал президент РФ Владимир Путин, может быть связана с твердотопливными ракетными технологиями в комплексах разной дальности. Такое мнение выразил ТАСС военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

Коротченко отметил, что в нынешней ситуации, помимо совершенствования стратегических ядерных сил, в первую очередь у России должна быть линейка подвижных грунтовых ракетных комплексов различной дальности. По мнению аналитика, в условиях того, что Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) утратил свою силу, РФ должна иметь гибкие варианты реагирования на новые вызовы и угрозы.

Он обратил внимание, что это необходимо прежде всего для сдерживания агрессивных намерений и планов со стороны Евросоюза и европейских стран - членов НАТО, включая Великобританию и Францию, как ядерных государств.

"Как известно, к 2030 году Евросоюз намерен завершить практическую подготовку к возможной войне против России. В основе будет развертывание масштабного военного производства всех ключевых видов вооружения и военной техники в странах Североатлантического альянса и ЕС, переход от контрактных армий к призывным, что означает формирование массовых армий и создание мощных ударных группировок войск ОВС НАТО", - добавил Коротченко. Он пояснил, что процесс формирования призывных армий уже фактически начинается в Германии. Вероятно, он затронет скандинавские государства и остальные страны Евросоюза.

"В этих условиях гибкие варианты реагирования, различные способы поражения противника, при оснащении перспективных российских твердотопливных ракетных комплексов как в обычном, так и ядерном снаряжении (помимо "Орешника") делают возможности Вооруженных сил РФ более адаптивными к текущим и перспективным вызовам и угрозам, которые проецируются и материализуются на рубеже ближайших 5 лет со стороны Евросоюза", - подытожил он.