Медведев провел встречу с Ким Чен Ыном

Беседа прошла в дружественной атмосфере, указал замглавы Совета безопасности России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сообщил, что в рамках визита в Пхеньян провел встречу с председателем государственных дел КНДР Ким Чен Ыном.

"Прежде всего хочу отметить, что состоялись полноценные переговоры с генеральным секретарем Трудовой партии Кореи, председателем государственных дел товарищем Ким Чен Ыном, они прошли в дружественной атмосфере, которая характеризует наши многолетние отношения", - рассказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.

По словам политика, визит в Корейскую Народно-Демократическую Республику был посвящен большому празднику корейского народа - юбилею Трудовой партии Кореи, которой исполнилось 80 лет.

"Я, как глава делегации, принял участие в мероприятиях. Это были и праздничные мероприятия, и переговоры. Переговоры по партийному направлению, естественно, и в целом по вопросам нашего многостороннего стратегического партнерства с КНДР", - уточнил он.