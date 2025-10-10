Медведев поблагодарил Ким Чен Ына за подвиг корейских бойцов в Курской области

Замглавы Совета безопасности России заявил, что благодарность "особенно остро" ощущается на корейской земле

Редакция сайта ТАСС

Председатель партии "Единая Россия", заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Председатель партии "Единая России", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев высказал председателю государственных дел КНДР Ким Чен Ыну и всему корейскому народу благодарность за помощь в освобождении Курской области.

"Я еще раз, пользуясь возможностью, хочу высказать слова нашей огромной благодарности корейскому народу, лидеру Кореи, товарищу Ким Чен Ыну, за те решения, которые были приняты, и за тот подвиг, который совершили корейские военнослужащие, помогая нашим вооруженным силам громить врага в Курской области. Большое им за это спасибо. Это особенно остро ощущается здесь, на корейской земле, о чем я тоже по окончании парада сказал товарищу Ким Чен Ыну", - рассказал Медведев журналистам, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР.