Медведев обсуждал с Ким Чен Ыном напряженную обстановку в мире
ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Зампредседатель Совбеза РФ Дмитрий Медведев рассказал, что обсуждал с лидером КНДР Ким Чен Ыном напряженную мировую ситуацию, которая в том числе касается России и КНДР. Об этом он сообщил журналистам, отвечая на вопрос ТАСС.
"В ходе сегодняшней встречи мы обменялись впечатлениями как от развития наших многоплановых теперь отношений, так и от той обстановки, которая в настоящий момент сложилась в мире, напряженной обстановки. Эта обстановка касается и Российской Федерации, которая вынуждена проводить специальную военную операцию, и Корейской Народной Демократической Республики, которая находится в состоянии повышенной готовности уже много лет из-за известной позиции недружественных стран", - сказал он.
При этом Медведев добавил, что беседа с лидером КНДР прошла в "дружественной атмосфере", которая характеризует многолетние отношения с РФ.
Он также провел переговоры и с другими руководителями Трудовой партии Кореи (ТПК), в ходе которых обсуждался партийный трек взаимоотношений. По итогам обсуждения вышло совместное заявление партии "Единая Россия" и ТПК. "С оценками текущей ситуации с этим заявлением можно ознакомиться, оно является публичным", - уточнил Медведев.
Делегация "Единой России" во главе с Медведевым прилетела в Пхеньян для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия создания Трудовой партии Кореи.
ТПК - правящая партия в КНДР. Годовщина ее основания празднуется сегодня. Ким Чен Ын является генеральным секретарем Трудовой партии Кореи.