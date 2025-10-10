Медведев: КНДР и другие друзья остаются с Россией, а смысл G7 неясен

Страны, которые представляют "семерку", враждебно относятся к РФ, отметил зампред Совбеза

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Значение G7 сегодня неясно, зато в списке друзей России все стабильно, в нем по-прежнему есть Корейская Народно-Демократическая Республика. Об этом заявил председатель партии "Единая Россия", замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

В ходе беседы с журналистами, отвечая на вопрос ТАСС об итогах визита в КНДР, политик поделился воспоминаниями о своей поездке в КНДР в 2000 году в составе делегации президента РФ Владимира Путина. "Ну а следующей точкой маршрута [после КНДР] была Окинава. Ну вот, собственно, этим все сказано. Наши друзья остаются прежними. Среди них дружественная нам Корейская Народно-Демократическая Республика. Ее народ, ее руководитель, товарищ Ким Чен Ын", - указал Медведев.

"А вот той "восьмерки" больше нет. Осталось какая-то "семерка". Значение ее не ясно. А страны, которые составляют эту "семерку", относятся к России враждебно", - подчеркнул он.

Политик отметил, что всю эту ситуацию создала не Россия. "Я здесь не был 25 лет. Мир изменился, Корейская Народно-Демократическая Республика меняется, - добавил Медведев. - Вот изменения, которые произошли за 25 лет. Где-то они положительные, потому что мы видим, кто наши друзья, а кто нам не друзья. Ну а где-то они, наверное, не очень положительные. Но мир находится в движении".