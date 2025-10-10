Медведев заявил, что успехи КНДР в военной технике должны отрезвить ее врагов

Недругам стоит "трижды задумываться", считает зампред Совбеза России

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев © Екатерина Штукина/ POOL/ ТАСС

ПХЕНЬЯН, 10 октября. /ТАСС/. Инженерные успехи КНДР в области военной техники должны заставить врагов народной республики трижды задумываться, прежде чем как-то пытаться ей насолить. Это отметил в беседе с журналистами председатель "Единой России", зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, рассказывая о прошедшем в Пхеньяне военном параде.

"Парад действительно очень хорошо подготовлен, - поделился Медведев. - Корейская Народно-Демократическая Республика и армия Кореи продемонстрировали все свои возможности и консолидацию людей, живущих здесь, потому что большое количество жителей Пхеньяна приняло участие в них, и, естественно, вооруженных сил - армии Кореи, и достижений в области военной техники, которые, на мой взгляд, весьма и весьма весомы".

"Так что недруги КНДР должны трижды призадуматься, стоит ли каким-либо образом напрягать отношения с нашими друзьями", - заключил зампред СБ РФ.