Пашкова назначили первым замминистра транспорта

Ранее занимавший эту должность Валентин Иванов назначен заместителем министра
Редакция сайта ТАСС
18:00
обновлено 18:10

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Константин Пашков, занимавший должность заместителя министра транспорта РФ, назначен первым замглавы ведомства, ранее занимавший эту должность Валентин Иванов стал замминистра. Распоряжения о кадровых назначениях подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

"Первым заместителем министра транспорта назначен Пашков Константин Анатольевич, ранее занимавший должность заместителя министра. <...> Иванов Валентин Олегович, занимавший должность первого заместителя министра транспорта, назначен заместителем министра", - говорится в сообщении Минтранса РФ. 

