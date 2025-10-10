Хинштейн поблагодарил Ким Чен Ына за помощь в освобождении Курской области

Губернатор региона отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с КНДР

КУРСК, 10 октября. /ТАСС/. Губернатор Курской области Александр Хинштейн принял участие во встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном и поблагодарил его от имени курян за помощь Корейской народной армии в освобождении региона.

"В составе делегации партии "Единая Россия" принял участие во встрече с лидером КНДР Ким Чен Ыном, которую провел [председатель "Единой России", заместитель председателя Совбеза РФ] Дмитрий Медведев. <...> Я в свою очередь от имени всех курян выразил благодарность Ким Чен Ыну за помощь Корейской народной армии в освобождении Курской области от врага, активное участие саперов из Кореи в разминировании, которое сейчас проводится группировкой на нашей земле, и за подготовку к восстановлению разрушенных объектов инфраструктуры в приграничье", - написал он в своем Telegram-канале.

Губернатор отметил, что рассчитывает на дальнейшее сотрудничество с КНДР. Глава региона провел несколько встреч и переговоров с руководителями Центрального комитета Трудовой партии Кореи.

"В наших планах не только установление побратимских связей, но и сотрудничество в сфере экономики, образования, гуманитарном направлении. Уверен, что взаимопомощь и поддержка между нашими государствами будут только крепнуть", - написал глава региона.

Массированная атака со стороны ВСУ на Курскую область началась 6 августа 2024 года. По данным Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 76,5 тыс. военнослужащих. Полная зачистка территории длилась 264 дня. 26 апреля 2025 года начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту о завершении операции по освобождению Курской области.