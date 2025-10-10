Небензя: у Венесуэлы есть основания полагать, что США готовы применить ВМС

С августа 2025 года Вашингтон начал концентрацию крупных военных сил в южной части Карибского моря, подчеркнул постоянный представитель России при ООН

Редакция сайта ТАСС

НЬЮ-ЙОРК, 10 октября. /ТАСС/. У Венесуэлы есть основания полагать, что США от угроз готовы "перейти к делу" с задействованием ВМС. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

"С августа этого года Вашингтон начал концентрацию крупных военных сил в южной части Карибского моря. <...> Что это? Подготовка к вторжению или все-таки обычные передислокации и военные учения? В последнее можно было бы поверить, если бы речь не шла о независимом государстве, смену режима в котором представители Соединенных Штатов неоднократно открыто обозначали в качестве одной из целей своей политики. Поэтому у Венесуэлы есть все основания полагать, что от угроз их северный сосед готов перейти к делу с задействованием своего военно-морского флота", - сказал он на заседании Совета Безопасности ООН.