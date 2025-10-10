Небензя: США пытаются "сменить неугодный режим" в Венесуэле

Постоянный представитель России при ООН призвал Соединенные Штаты прекратить эскалацию

ООН, 10 октября. /ТАСС/. США в соответствии с классическим инструментарием цветных революций ведут кампанию оказания давления на Венесуэлу с целью смены неугодного им режима. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

"Мы с вами сегодня имеем дело с наглой кампанией оказания политического, военного и психологического давления на правительство независимого государства с единственной целью смены неугодного Соединенным Штатам режима. Делается это в соответствии с классическим инструментарием цветных революций и гибридных войн, от которых уже пострадали миллионы людей во всем мире. При этом Белый дом, последовательно повышая градус напряженности и искусственно нагнетая атмосферу противостояния, сознательно закрывает окно переговорных возможностей и игнорирует призывы венесуэльского лидера совместно бороться с наркотрафиком. От подобных действий до прямой вооруженной агрессии всего один шаг", - сказал российский дипломат на заседании Совета Безопасности ООН.

Небензя призвал США немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией против Венесуэлы.

"Вашингтону необходимо немедленно прекратить эскалацию под надуманными предлогами и не совершить непоправимую ошибку, которая стала бы военной акцией против Венесуэлы. Она чревата резкой, неконтролируемой деградацией ситуации с серьезной региональной дестабилизацией", - сказал он.