Небензя сравнил американскую пропаганду о "Картеле солнц" с сюжетом для фильма

Постоянный представитель России при ООН привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности, которое "вообще не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика"

ООН, 10 октября. /ТАСС/. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал американскую версию о существовании в Венесуэле "Картеля солнц" прекрасным сюжетом для голливудского блокбастера, который, однако, не подкреплен фактами. Такое заявление он сделал на заседании Совета Безопасности по Венесуэле.

"Американская пропаганда предлагает нам поверить в существование мифического "Картеля солнц", который, дескать, переправляет тонны кокаина из Венесуэлы в США и главой которого является никто иной, как президент неугодной США Боливарианской республики. Прекрасный сюжет для голливудского блокбастера, в котором американцы в очередной раз спасают мир, вот только фактами эти утверждения совершенно не подкреплены", - сказал Небензя.

Дипломат также привел данные Управления ООН по наркотикам и преступности, которое "вообще не относит Венесуэлу к узлам наркотрафика", поскольку 87% кокаина попадает в США через Тихий океан. Более того, по словам постпреда, в профильном докладе самого Госдепартамента США от марта этого года тот самый "Картель солнц" "вообще не упоминается". "Гораздо более вероятно, что на тот момент американские пропагандисты эту угрозу еще попросту не придумали", - заключил Небензя.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростные лодки с находившимися в них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы. В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, якобы связанные с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро.

По данным газеты The New York Times, 7 октября Трамп отдал распоряжение своей администрации прекратить все попытки достичь дипломатического урегулирования эскалации напряженности с Венесуэлой. Американские СМИ сообщали также, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей на территории Венесуэлы.