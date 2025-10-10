Захарова: спикер МИД Украины перепутал все факты об олимпийском перемирии

Официальный представитель российского дипведомства отметила, что Георгий Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в "нарушении олимпийских перемирий"

Официальный представитель МИД России Мария Захарова © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

МОСКВА, 10 октября. /ТАСС/. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уличила спикера украинского внешнеполитического ведомства Георгия Тихого в незнании фактов об олимпийском перемирии, отметив, что у него "все в голове перепуталось".

Ранее Тихий заявил, что Украина готова к прекращению огня с Россией на время Олимпийских игр в 2026 году, добавив, что РФ ранее якобы "нарушала" олимпийское перемирие.

Дипломат напомнила, что в 2009 году международная комиссия ЕС признала, что именно режим бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, а не Россия был ответственен за развязывание конфликта на Южном Кавказе. "Поэтому именно преступное руководство Саакашвили нарушило олимпийское перемирие. Что касается "вторжения России на Украину во время олимпийского перемирия", то, видимо, у него вообще все в голове перепуталось", - заявила Захарова журналистам.

Официальный представитель российского дипведомства добавила, что Тихий продемонстрировал незнание фактов, когда обвинил Россию в "нарушении олимпийских перемирий".

Грузино-югоосетинский вооруженный конфликт произошел в августе 2008 года после того, как войска Грузии предприняли попытку взять под контроль Цхинвал. Россия 8 августа ввела войска для защиты сограждан и своих миротворцев, находящихся в регионе, в результате грузинские военные отступили. 26 августа 2008 года РФ признала независимость Абхазии и Южной Осетии.