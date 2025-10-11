Посол РФ: без дистанцирования от Киева переговоров в Швейцарии быть не может

По словам Сергея Гармонина, официальный Берн успел утратить статус "равноудаленного" от всех сторон конфликта, встав на сторону киевского режима

Редакция сайта ТАСС

ЖЕНЕВА, 11 октября. /Корр. ТАСС Алена Федина/. Российские власти смогут рассматривать возможность проведения в Швейцарии переговоров по урегулированию на Украине только в том случае, если официальный Берн дистанцируется от Киева и снова станет равноудаленным от всех сторон конфликта. Об этом в интервью ТАСС заявил посол России в Швейцарии Сергей Гармонин.

Отвечая на вопрос о том, какие шаги должен предпринять Берн, чтобы проведение такой встречи стало приемлемым для России, дипломат обратил внимание на организацию швейцарской стороной в мае этого года переговоров между КНР и США по торговой и таможенной проблематике. Тогда глава МИД конфедерации Иньяцио Кассис отмечал, что швейцарское посредничество стало возможным благодаря "равноудаленности" Берна, напомнил Гармонин.

"Это и есть ключевое слово. Равноудаленность. Недостаточно просто декларировать свой "нейтралитет", - пояснил посол. По его словам, государство может восприниматься "в качестве нейтрального лишь в том случае, если оно ведет себя схожим образом по отношению к обеим сторонам". Напротив, Швейцария "полностью встала на сторону киевского режима" с февраля 2022 года, в результате чего "полностью утратила преимущество нейтрального статуса". В пользу этого говорит тот факт, что "высокопоставленные швейцарские представители регулярно заявляют о политической солидарности" конфедерации с Украиной, в то время как страна "присоединилась практически ко всем антироссийским санкционным пакетам ЕС".

"В данном случае ни о какой равноудаленности нет и речи, - подчеркнул Гармонин. - Если эта ситуация изменится, то можно тогда будет рассмотреть Швейцарию в качестве площадки для тех или иных переговоров. Пока что такой перспективы на горизонте не просматривается".

9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что рассчитывает на скорое урегулирование украинского конфликта, и выразил уверенность в том, что Москва и Киев намерены провести переговоры.

Переговоры России с Украиной

Россия и Украина с мая провели три раунда прямых переговоров в Стамбуле. По итогам двух первых раундов они договорились об обмене пленными по формуле "тысяча на тысячу", а также о возвращении тяжелобольных и молодых (до 25 лет) пленных в формате "всех на всех" - с каждой стороны не менее 1 000 человек. Москва в продолжение стамбульских договоренностей в июне передала Киеву сначала 6 060 тел украинских военнослужащих, вернув 78 погибших бойцов ВС РФ, а 17 июля - еще 1 000 тел солдат ВСУ, получив 19 тел погибших российских бойцов.

По итогам третьего раунда, прошедшего 23 июля в Стамбуле, стороны договорились об обмене не только военными, но и гражданскими лицами. Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать еще 3 000 тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что пауза возникла в конкретном взаимодействии с Киевом и случилось это не по вине Москвы.