Водолацкий связал паузу в диалоге России и США с неопределенностью Трампа

Американский лидер не решил, продолжать ли строить однополярный мир, или работать над решением "вопросов, которые позволят ему сохранить внутренний баланс в государстве", считает первый зампред комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Причина, по которой диалог между РФ и США по Украине поставлен на паузу, кроется в том, что американский лидер Дональд Трамп не определился с дальнейшими действиями. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Поставлен на паузу диалог между Россией и США по той причине, что президент США Трамп не определился еще, какие ему действия предпринимать. <…> С одной стороны, он хочет получить Нобелевскую премию мира и стать всемирным миротворцем. А с другой стороны, внутри США огромное турбулентное течение, где рейтинг Трампа снижается по той причине, что его слова расходятся с конкретными делами. Ну и третье, самое важное, что [есть] внешнее давление от тех [сил], которые управляют всемирными процессами и от которых зависит в том числе будущее Трампа. Он тоже на них ориентируется", - сказал собеседник агентства.

Депутат ГД отметил, что Трамп находится в замешательстве относительно выбора дальнейшего пути - то ли продолжать строить однополярный мир, то ли и согласиться на предложение России и Китая по выработке партнерских отношений, то ли все-таки решить вопросы, которые позволят ему сохранить внутренний баланс в государстве. "Поэтому пауза связана с неопределенностью самого руководства США во многих геополитических процессах", - резюмировал Водолацкий.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что диалог по Украине поставлен на паузу в процессе развития стамбульских переговоров.

23 июля в Стамбуле прошел третий раунд прямых переговоров Москвы и Киева по украинскому урегулированию. Стороны обсудили позиции, изложенные в проектах меморандумов. По итогам встречи Россия предложила Украине создать онлайн три рабочие группы для решения политических, военных и гуманитарных вопросов. Кроме того, Москва предложила Киеву передать 3 тыс. тел военнослужащих ВСУ, а также вернуться к коротким гуманитарным паузам на линии фронта для сбора раненых и тел погибших.

Решение о четвертом раунде переговоров будет приниматься после выполнения договоренностей, сообщал помощник президента РФ, глава российской переговорной группы с Украиной Владимир Мединский.