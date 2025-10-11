Водолацкий: США начали осознавать развернувшуюся в Европе борьбу за суверенитет

Депутат отметил, что жители европейских стран делают выбор в пользу политиков и партий, которые выступают за сохранение национального суверенитета, идентичности и духовных ценностей

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. "Глубинное государство" в США ощущает начало перемен в Европе, где разворачивается борьба государств за свой суверенитет. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Глубинное государство" [в США] <…> сегодня недовольно рядом действий [американского президента Дональда] Трампа, потому что в Европе <…> меняется так тяжело выстроенная система управления. В Чехии и в других странах приходят к власти те, кто являются евроскептиками. А получается, что многие десятилетия выстраивалась система, которая позволяла из европейских стран сделать безвольных исполнителей любых действий, где приходили к власти руководители, которые не имеют собственного мнения, а были марионетками на этой карте геополитических игр", - сказал собеседник агентства.

Водолацкий отметил, что сегодня граждане европейских стран видят результаты многолетней политики Евросоюза и делают выбор в пользу политиков и партий, которые выступают за сохранение национального суверенитета, своей идентичности и духовных ценностей.