В Госдуме призвали не повышать цены на авиабилеты в период школьных каникул

Депутат Игорь Антропенко считает, что это не стимулирует развитие внутреннего туризма в России

МОСКВА, 11 октября. /ТАСС/. Перевозчики не должны повышать цены на авиабилеты в период школьных каникул, это негативно сказывается на возможности семей путешествовать по стране. Такое мнение в беседе с ТАСС высказал депутат Госдумы Игорь Антропенко ("Единая Россия").

Парламентарий напомнил, что в конце октября школьников ждут первые каникулы в новом учебном году. Многие родители используют этот небольшой перерыв для того, чтобы показать детям другие регионы страны и навестить родственников, отметил он.

"Однако изучение цен на сайтах по бронированию билетов ставит многих родителей перед непростым выбором: либо отказаться от поездок, либо существенно увеличить расходы семейного бюджета. Я считаю, что рост цен на авиабилеты в период школьных каникул наносит ущерб интересам семей и уж точно не стимулирует развитие внутреннего туризма. Поэтому обращусь в Министерство транспорта РФ с предложением принять меры, направленные на стабилизацию стоимости билетов и защиту прав пассажиров в этот важный период", - сказал Антропенко.